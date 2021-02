Covid, Russia registra terzo vaccino: è il CoviVac (Di sabato 20 febbraio 2021) La Russia ha registrato il terzo vaccino contro il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin, secondo cui il siero CoviVac è stato sviluppato dal Centro scientifico Chumakov di Mosca. Il CoviVac dovrebbe cominciare a essere utilizzato a partire dal mese prossimo. Gli altri due vaccini registrati in Russia sono lo Sputnik V e l'EpiVaCorona. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Lahato ilcontro il coronavirus. Lo ha annunciato il premier Mikhail Mishustin, secondo cui il sieroè stato sviluppato dal Centro scientifico Chumakov di Mosca. Ildovrebbe cominciare a essere utilizzato a partire dal mese prossimo. Gli altri due vacciniti insono lo Sputnik V e l'EpiVaCorona.

