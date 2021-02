Covid, Papa : "Grado a medici e infermieri morti a causa del Covid" (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Pontefice ha inviato il suo messaggio per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, dedicato ai camici bianchi scomparsi a causa del virus. Il ministro Speranza: "Ora investiamo nel Ssn" Leggi su repubblica (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Pontefice ha inviato il suo messaggio per la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socio assistenziale e del volontariato, dedicato ai camici bianchi scomparsi adel virus. Il ministro Speranza: "Ora investiamo nel Ssn"

Morto il regista e scrittore Guido Stagnaro, papà letterario di Topo Gigio Guido Stagnaro era il papà letterario di Topo Gigio, nonché uno dei pionieri della tv in Italia , prima in Rai e poi nelle reti private, si è spento a causa delle conseguenze del Covid ( SPECIALE CORONAVIRUS ). Una carriera lunga quattro decenni che lo ha visto regista, attore, autore teatrale e televisivo e soprattutto fecondo scrittore e sceneggiatore di oltre trecento fiabe ...

Morto il ligure Guido Stagnaro, il “papà letterario” di Topo Gigio portato via dal Covid Liguria. C’è anche Guido Stagnaro, milanese d’adozione, nato a Sestri Levante il 20 gennaio del 1925 e morto due giorni fa a 96 anni, tra le vittime del Covid. Stagnaro era il papà letterario di Topo ...

Guido Stagnaro era il papà letterario di Topo Gigio, nonché uno dei pionieri della tv in Italia , prima in Rai e poi nelle reti private, si è spento a causa delle conseguenze del Covid ( SPECIALE CORONAVIRUS ). Una carriera lunga quattro decenni che lo ha visto regista, attore, autore teatrale e televisivo e soprattutto fecondo scrittore e sceneggiatore di oltre trecento fiabe ...

Liguria. C'è anche Guido Stagnaro, milanese d'adozione, nato a Sestri Levante il 20 gennaio del 1925 e morto due giorni fa a 96 anni, tra le vittime del Covid. Stagnaro era il papà letterario di Topo Gigio.