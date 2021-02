Covid | nel Sannio oltre cinquanta i nuovi positivi nella giornata odierna

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di processato in datanr. 373 tamponi, dei quali nr. 70 risultati. Dei settanta, nr. 33 rappresentanocasi, relativi a nr. 32 soggetti residentiprovincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 37 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. Per quanto riguarda il bollettino dell’Asl isono 23. Per fortuna non si registra alcun decesso: Il totale deioggi in provincia di Benevento è di 55. L'articolo proviene da Anteprima24.it.