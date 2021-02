Covid nel Lazio | il bollettino di oggi 20 febbraio | 921 nuovi positivi e 32 decessi

fattoquotidiano : Un anno di Covid in 30 foto simbolo: da Codogno alle bare di Bergamo sui camion dell’Esercito fino al Papa a piedi… - TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - RaiNews : Lutto nel calcio, morto Mauro #Bellugi #coronavirus - SaluteLazio : #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #20febbraio, effettuate 333435 vaccinazioni. Su… - GiulioTerzi : Dal G7 sette miliardi e mezzo per i vaccini nel mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nel

Agenzia ANSA

Se ne va Mauro Bellugi, aveva 71 anni, a novembre aveva subito l'amputazione delle gambe causa. Era riuscito a scherzarci, com'erasuo stile: "Il dottore mi ha tolto la gamba con cui feci ......delle gambe per l'acuirsi di alcune sue patologie dopo aver contratto il. A ricordarlo, in queste ore, non sono solamente i tifosi delle squadre di cui Bellugi ha indossato la magliacorso ...Nella serata di ieri, papa Francesco ha concesso il nulla osta al Budget 2021 della Santa Sede, proposto dalla Segreteria per l’Economia e discusso e approvato martedi’ scorso, 16 febbraio, dal Consig ...Tantissimi gli emiliano romagnoli che non si sono voluti perdere il sabato fuori porta, al ristorante, al bar per l'aperitivo. Centri storici pieni e affollamenti dal mare alla montagna. Le regole in ...