Covid: Mattarella, 'riconoscenti a personale sanitario, subito all'altezza situazione' (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 febbraio 2021) su Notizie.it.

borghi_claudio : MA... MA... MA... E perchè in Catalogna votano? Niente covid o niente Mattarella? - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'riconoscenti a personale sanitario, subito all'altezza situazione'... - TEQUILA60502393 : @MessoraClaudio @byoblu Infatti mattarella è il problema più grosso che abbiamo in Italia altro che covid, lui ha s… - AndreaT89744188 : RT @SarahConnor_18: A Giorgia non gliene frega un cazzo di Draghi,di Mattarella,del covid,delle tragedie,dei morti,di milioni di disoccupat… - Politicks13 : RT @SarahConnor_18: A Giorgia non gliene frega un cazzo di Draghi,di Mattarella,del covid,delle tragedie,dei morti,di milioni di disoccupat… -