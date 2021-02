Covid, Lopalco: “In Puglia fino al 5 marzo didattica digitale al 100%” (Di sabato 20 febbraio 2021) Con la nuova ordinanza regionale sulla scuola che sarà pubblicata a breve "abbiamo eliminato l'opzione" della frequenza in presenza a scelta e "stiamo limitando al massimo la didattica in presenza per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a fare didattica in presenza più in sicurezza. Quindi stiamo parlando di portare la didattica digitale integrata (Ddi) al 100%". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 20 febbraio 2021) Con la nuova ordinanza regionale sulla scuola che sarà pubblicata a breve "abbiamo eliminato l'opzione" della frequenza in presenza a scelta e "stiamo limitando al massimo lain presenza per dare la possibilità a tutto il personale scolastico di vaccinarsi e ritornare a farein presenza più in sicurezza. Quindi stiamo parlando di portare laintegrata (Ddi) al". L'articolo .

