Covid | Lombardia regione con maggior numero di nuovi casi | a Bergamo 186

(Di sabato 20 febbraio 2021) Laè lacon ildinelle ultime 24 ore (3.019), seguita dall’Emilia-Romagna (1.724), Campania (1.677), Veneto (1.244) e Toscana (953). Sono 3.019 ipositivi al Coronavirus in, nelle ultime 24 ore, a fronte di 44.012 tamponi effettuati, su un totale di 6.331.879 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 37 decessi che portano ildelle vittime complessive, in, a 28.008. Le persone ricoverate con sintomi sono 3.722, di cui 382 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 49.261 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

... riunita per valutare le nuove misure, e da quella sede dovrebbe arrivare una stima dell'... attualmente in zona arancione, e della"che stamani ha più di 3.700 nuovi casi ed è ancora ...I dati dello studio sono stati confrontati con quelli della Regionerelativi alla mortalità pernelle Rsa nello stesso periodo. Lo studio si è concentrato sugli anziani ricoverati in ...Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Venerdì i positivi erano stati 15.479. Le vittime sono invece 251, vener ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 14.931 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 15.479) a fronte di 306.078 tamponi effettuati su un totale di 37.807.953 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollett ...