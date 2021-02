Covid, Lombardia lenta perfino sui test rapidi. Moratti silura il dg e fa slittare la campagna: partirà solo a marzo, coinvolte 580 farmacie (Di sabato 20 febbraio 2021) Per coprire il flop sui vaccini ha silurato il direttore generale, reo d’aver pianificato la campagna troppo in là, a marzo. Ma non parte prima quella sui “test rapidi in farmacia”, per la quale stavolta Letizia Moratti non ha alibi: è tutta farina del suo sacco. Doveva iniziare ai primi di febbraio, l’ultima ipotesi che circola ai piani alti del Pirellone è che si parta il 25 febbraio con i privati e il 1 marzo con il SSR. Un mese di tempo perso così. Mentre in altre regioni come il Lazio, i test rapidi in farmacia sono realtà da oltre due mesi. La campagna dovrebbe partire con 580 farmacie “allacciate” al sistema informatico regionale dove, su prenotazione, si potranno eseguire i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Per coprire il flop sui vaccini hato il direttore generale, reo d’aver pianificato latroppo in là, a. Ma non parte prima quella sui “in farmacia”, per la quale stavolta Letizianon ha alibi: è tutta farina del suo sacco. Doveva iniziare ai primi di febbraio, l’ultima ipotesi che circola ai piani alti del Pirellone è che si parta il 25 febbraio con i privati e il 1con il SSR. Un mese di tempo perso così. Mentre in altre regioni come il Lazio, iin farmacia sono realtà da oltre due mesi. Ladovrebbe partire con 580“allacciate” al sistema informatico regionale dove, su prenotazione, si potranno eseguire i ...

