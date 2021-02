Covid Liguria, superata quota 100mila vaccinati. I nuovi positivi sono 361 (Di sabato 20 febbraio 2021) superata in Liguria la soglia psicologica dei 100 mila vaccini somministrati : sono stati infatti 100.696, il 68% dei 147.950 vaccini consegnati. Secondo i dati forniti da Regione Liguria in base ai ... Leggi su lanazione (Di sabato 20 febbraio 2021)inla soglia psicologica dei 100 mila vaccini somministrati :stati infatti 100.696, il 68% dei 147.950 vaccini consegnati. Secondo i dati forniti da Regionein base ai ...

