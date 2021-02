Covid | le notizie Papa | Grato a medici e infermieri morti | sono eroi DIRETTA

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nella prima giornata nazionale del personale sanitario il Pontefice e il Presidente della Repubblica commemorano le vittime della pandemia. Mattarella: "Necessaria un'azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato". Si riuniscono oggi i governatori per Dpcm in scadenza il 5 marzo. Il 25 febbraio scade il divieto di circolazione tra le regioni. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia. Fino alle 14 lo Speciale di Sky TG24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese

MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : Stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il Ministero dopo segnalazione dei Nas, 'potenziali rischi per salu… - altomolisenet : Covid 19 ordinanza del sindaco di Agnone: Sospensione attività didattica nei locali delle scuole di ogni ordine... - AnsaMarche : Covid: proroga divieto entrata e uscita da provincia Ancona. Acquaroli, fino a 27/2. Salvo stato necessità, lavoro… -

Sono 547 i positivi alnelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi, di cui circa la metà, 276, in provincia di Ancona, che resta ancora la zona più colpita. Seguono la provincia di Macerata con 103, quella ...... giornata nazionale dedicata a tutti i camici bianchi morti, all'ospedale di Codogno (Lodi), dove un anno fa venne accertato il primo casi diin Italia, giorno che segnò l'inizio della pandemia ...Non è detto però che la situazione rimanga la stessa: come si è visto per altre regioni che sono ritornate in zona arancione, la stessa sorte potrebbe toccare anche alla Puglia se non si continua ad o ...AGI - La “prima immagine” è lo schermo del cellulare. È mezzanotte e venti minuti del 21 febbraio 2020. Francesco Passerini, sindaco di Codogno e anche presidente della Provincia di Lodi, 35 anni, man ...