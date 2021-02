Covid, le notizie. Il bollettino: 14.931 casi e 251 morti. Astrazeneca taglia dosi. LIVE (Di sabato 20 febbraio 2021) I tamponi complessivi superano quota 300mila (306.078). Il tasso di positività scende al 4,87%. Calano di 106 unità i ricoveri nei reparti ordinari, salgono di 4 quelli in terapia intensiva. Astrazeneca: -15% di dosi in consegna. Riunione tra presidenti di regione per decreto in scadenza il 5 marzo. Il 25 febbraio scade il divieto di circolazione tra le regioni. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia: speciale di Sky TG24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 febbraio 2021) I tamponi complessivi superano quota 300mila (306.078). Il tasso di positività scende al 4,87%. Calano di 106 unità i ricoveri nei reparti ordinari, salgono di 4 quelli in terapia intensiva.: -15% diin consegna. Riunione tra presidenti di regione per decreto in scadenza il 5 marzo. Il 25 febbraio scade il divieto di circolazione tra le regioni. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia: speciale di Sky TG24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese

MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - Agenzia_Ansa : Stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il Ministero dopo segnalazione dei Nas, 'potenziali rischi per salu… - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - veratto_A : RT @VittorioSgarbi: Siamo in mano a scriteriati. Il sindaco di Bono delira: come si può trasmettere un contagio all’aria aperta, in giardin… - gabriellabocca : RT @fanpage: Buone notizie dalla campagna vaccinale israeliana -

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie Vaccino Covid e misure, le richieste delle Regioni Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a Cortina 20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green ai Mondiali di Sci Alpino LE ULTIME NOTIZIE Read More News Covid, Mattarella: 'Riconoscenti al ...

Variante inglese Covid, Roma: Carpineto e Colleferro zona rossa Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a Cortina 20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green ai Mondiali di Sci Alpino LE ULTIME NOTIZIE Read More News Covid, Mattarella: 'Riconoscenti al ...

Coronavirus ultime notizie. Ipotesi scuole elementari in classe fino al 30 giugno. Cnr: con le ... Il Sole 24 ORE Covid Italia, 14.931 nuovi casi positivi e 251 morti nelle ultime 24 ore Scendono indice di positività e numero dei decessi: sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Nei reparti ordinari ...

Come sono belli gli anziani che si fanno vaccinare A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...

Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a Cortina 20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green ai Mondiali di Sci Alpino LE ULTIMERead More News, Mattarella: 'Riconoscenti al ...Read More Ambiente E - Distribuzione in pista a Cortina 20 Febbraio 2021 Gli interventi in chiave green ai Mondiali di Sci Alpino LE ULTIMERead More News, Mattarella: 'Riconoscenti al ...Scendono indice di positività e numero dei decessi: sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Nei reparti ordinari ...A chi scrivere il proprio punto di vista sulle cose? A chi affidare l’ indignazione e la speranza? Vi proponiamo di dirlo a Corriere ...