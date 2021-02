Covid | le notizie di oggi Si allarga zona arancione Oggi vertice per nuovo Dpcm LIVE

MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : Stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il Ministero dopo segnalazione dei Nas, 'potenziali rischi per salu… - ilfendente : Covid, ultime notizie / Si allunga lo stop agli spostamenti tra le Regioni / Ipotesi zona arancione in tutta Italia - TizRicc : Sul Benevento, sulla Roma, sul calcio di categoria, sull’università che vorrebbe finire, sul Covid che ha avuto: ch… -

Un concorrente 'falso positivo' alFedez e Michielin: 'Noi, a Sanremo tra sogni e paure come in terapia' Sanremo 2021: RaiRadio2, voce ufficiale del Festival, trasmetterà anche in video dal ...Anche se "migliora lo scenario per il Pil nel 2021", con più fiducia dei mercati sull'Italia, con le restrizioniancora in campo "nel primo trimestre un recupero dell'attività è ormai compromesso" e ci sono "rischi al ribasso" legati al ritmo di aumento dei vaccini che "deve essere più rapido" per ...Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Febbraio 2021, 08:46 Io sono la prima persona in Italia a cui il Covid è stato diagnosticato. In dodici mesi ci sono stati quasi 3 milioni di contagi e oltre 95mila mor ...Didattica a distanza per due settimane nelle scuole della Puglia. Lo ha annunciato l'assessore alla Salute della Regione, Pier Luigi Lopalco, anticipando una nuova ordinanza che "elimina l'opzione" de ...