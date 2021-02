Covid, le notizie di oggi. La curva risale. Nuova ordinanza sui colori delle Regioni. LIVE (Di sabato 20 febbraio 2021) oggi vertice dei governatori sul Dpcm in scadenza il 5 Marzo. La sfida dei vaccini al G7, appello di Boris Johnson alla cooperazione: "Avanti insieme nell'interesse di tutti", dice il leader britannico. "Salute, bene globale" - dice Draghi. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia. Dalle 10 lo Speciale di Sky Tg24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 febbraio 2021)vertice dei governatori sul Dpcm in scadenza il 5 Marzo. La sfida dei vaccini al G7, appello di Boris Johnson alla cooperazione: "Avanti insieme nell'interesse di tutti", dice il leader britannico. "Salute, bene globale" - dice Draghi. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia. Dalle 10 lo Speciale di Sky Tg24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese

