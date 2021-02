Covid, le notizie. Alle 17 al via la riunione coi governatori per il nuovo dpcm. DIRETTA (Di sabato 20 febbraio 2021) Attesa per il bollettino. Mattarella: "Necessaria un'azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato". Si riuniscono oggi i presidenti di regione per decreto in scadenza il 5 marzo. Il 25 febbraio scade il divieto di circolazione tra le regioni. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia. Fino Alle 14 lo Speciale di Sky TG24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di sabato 20 febbraio 2021) Attesa per il bollettino. Mattarella: "Necessaria un'azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato". Si riuniscono oggi i presidenti di regione per decreto in scadenza il 5 marzo. Il 25 febbraio scade il divieto di circolazione tra le regioni. Un anno fa la scoperta del "paziente uno" a Codogno, in Lombardia. Fino14 lo Speciale di Sky TG24 dedicato all'inzio dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese

MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : Stop a vendita U-Mask come dispositivo medico. Il Ministero dopo segnalazione dei Nas, 'potenziali rischi per salu… - RussianMike31 : RT @Agenzia_Ansa: A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio. E a Pescara… - AnsaMolise : Covid: Campobasso, scuole chiuse fino al 28/2 -