Covid | la Lombardia resta in zona gialla Il motivo della decisione

(Di sabato 20 febbraio 2021) Foto Ansa/Matteo Corner Lainalmeno per un'altra settimana: era una delle regioni in bilico e non è un mistero che il governo avesse cercato di convincere il governatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

17.10,14.931 nuovi casi e 251 decessi In lieve calo i nuovi casi dinelle ultime 24 ore:14.931 a fronte dei precedenti 15.479. Anche i decessi sono diminuiti 251, ...3.019 nuovi ...In Italia Sono 14.931 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai ... La Regione con pi casi giornalieri la, che si conferma in crescita (+3.019), seguita a ...In Italia ci sono 14.931 nuovi casi di coronavirus a fronte di 306.078 tamponi effettuati ... I dati per Regione - La Regione che ha visto il maggior incremento di casi è la Lombardia (+3.019), ...Un anno fa, era il 20 febbraio 2020, l’Italia conosceva il primo caso accertato di Coronavirus, il 38enne Mattia Maestri di Codogno. Il giorno dopo, il 21 febbraio, si registrava il primo morto. Dodic ...