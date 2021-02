Covid Italia oggi, i dati delle regioni: 20 febbraio (Di sabato 20 febbraio 2021) I dati Covid dal bollettino delle regioni oggi, sabato 20 febbraio, con tutte le news sui contagi da coronavirus in Italia mentre si profilano nuove misure per contrastare la diffusione della variante inglese e si discute l’ipotesi di una zona arancione nazionale. “I nuovi casi” di Covid oggi 20 febbraio “registrati in Toscana sono 953 su 21.572 test di cui 13.471 tamponi molecolari e 8.101 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,42% (8,3% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Sono 91 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Idal bollettino, sabato 20, con tutte le news sui contagi da coronavirus inmentre si profilano nuove misure per contrastare la diffusione della variante inglese e si discute l’ipotesi di una zona arancione nazionale. “I nuovi casi” di20“registrati in Toscana sono 953 su 21.572 test di cui 13.471 tamponi molecolari e 8.101 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,42% (8,3% sulle prime diagnosi)”. Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di coronavirus. Sono 91 i nuovi contagi da Coronavirus in Basilicata secondo il bollettino reso noto ...

