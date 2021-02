Covid Italia, bollettino oggi 20 febbraio 2021: 14.931 nuovi casi e 251 morti, tasso di positività al 4,8% (Di sabato 20 febbraio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi 20 febbraio 2021. Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 febbraio 2021), ildi20. Sono 14.931 i test positivi al coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i...

nzingaretti : Ecco il più grande centro in Italia per somministrare i vaccini anti Covid. Si trova all’aeroporto di Fiumicino. At… - fattoquotidiano : UN ANNO DI COVID Un anno fa, l’équipe del laboratorio di Microbiologia del Sacco di Milano individuò il primo caso… - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - argo979 : Repubblica: 'Scoperta in Italia un variante Covid misteriosa. Un mix tra quella inglese, brasiliana e africana.'… - aqualia9 : RT @RadioSavana: Repubblica: 'Scoperta in Italia un variante Covid misteriosa. Un mix tra quella inglese, brasiliana e africana.' Per non c… -