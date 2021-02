Covid, incidente diplomatico tra Regione e sindaci: salta il comunicato congiunto per la zona con più contagi (Di sabato 20 febbraio 2021) ANCONA - Per citare Ennio Flaiano, la situazione è grave, ma non è seria. Nel caos della pandemia, con ospedali sotto stress e varianti che fanno tremare, si trova anche il tempo per gli incidenti ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 20 febbraio 2021) ANCONA - Per citare Ennio Flaiano, la situazione è grave, ma non è seria. Nel caos della pandemia, con ospedali sotto stress e varianti che fanno tremare, si trova anche il tempo per gli incidenti ...

GuilhermeCaponi : RT @claudio_2022: Il Covid è nato in laboratorio. Per il fisico tedesco Wiesendanger la pandemia è stata causata da un incidente durante gl… - regynadeserto : RT @claudio_2022: Il Covid è nato in laboratorio. Per il fisico tedesco Wiesendanger la pandemia è stata causata da un incidente durante gl… - VotersItalia : RT @claudio_2022: Il Covid è nato in laboratorio. Per il fisico tedesco Wiesendanger la pandemia è stata causata da un incidente durante gl… - tigrelt : RT @claudio_2022: Il Covid è nato in laboratorio. Per il fisico tedesco Wiesendanger la pandemia è stata causata da un incidente durante gl… - rudy_matrix : RT @claudio_2022: Il Covid è nato in laboratorio. Per il fisico tedesco Wiesendanger la pandemia è stata causata da un incidente durante gl… -