Covid: in provincia di Milano 815 nuovi casi, nel Bresciano 766 (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Sono 815 in provincia di Milano i nuovi casi di positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Protezione Civile, in provincia di Bergamo sono 186, a Brescia 766, a Como 229, a Cremona 46, a Lecco 114, a Lodi 50, a Mantova 109, a Monza e Brianza 206, a Pavia 146, a Sondrio 39 e a Varese 238. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021), 20 feb. (Adnkronos) - Sono 815 indidi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Protezione Civile, indi Bergamo sono 186, a Brescia 766, a Como 229, a Cremona 46, a Lecco 114, a Lodi 50, a Mantova 109, a Monza e Brianza 206, a Pavia 146, a Sondrio 39 e a Varese 238.

TgLa7 : #Covid: variante inglese, altre 2 zone rosse nel Lazio ++ Restrizioni a Colleferro e Carpineto in provincia di Roma - Antonio_Tajani : Le mie condoglianze alla famiglia del povero Matteo. Una tragedia che ha scosso non solo la provincia di Frosinone.… - repubblica : Covid Lazio, zona rossa a Colleferro e Carpineto per l'alta incidenza di variante inglese: Nel Lazio la zona rossa… - cdsnews : #cronaca Fuoriprovincia - Medico spezzino di 57 anni deceduto a Pisa per le complicazioni legate al Covid-19 - ViterboPpe : RT @Antonio_Tajani: Le mie condoglianze alla famiglia del povero Matteo. Una tragedia che ha scosso non solo la provincia di Frosinone. In… -