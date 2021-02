Covid: in Fvg 216 nuovi casi, 8 morti (Di sabato 20 febbraio 2021) Udine, 20 feb. (Adnkronos) – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.783 tamponi molecolari sono stati rilevati 216 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,74%. Sono inoltre 4.009 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 110 casi (2,74%). I decessi registrati sono 8 e i ricoveri nelle terapie intensive sono 60, mentre si riducono quelli in altri reparti (348). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.I decessi complessivamente ammontano a 2.756, con la seguente suddivisione territoriale: 622 a Trieste, 1.371 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.796 e i clinicamente guariti 1.875, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.844.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al Covid-19 ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Udine, 20 feb. (Adnkronos) – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.783 tamponi molecolari sono stati rilevati 216contagi con una percentuale di positività del 3,74%. Sono inoltre 4.009 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 110(2,74%). I decessi registrati sono 8 e i ricoveri nelle terapie intensive sono 60, mentre si riducono quelli in altri reparti (348). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.I decessi complessivamente ammontano a 2.756, con la seguente suddivisione territoriale: 622 a Trieste, 1.371 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia. I totalmente guariti sono 59.796 e i clinicamente guariti 1.875, mentre calano le persone in isolamento, che oggi risultano essere 8.844.Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al-19 ...

