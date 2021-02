Covid in Emilia-Romagna | il bollettino di oggi | nuovi casi e ricoveri in leggero calo

(Di sabato 20 febbraio 2021)in, contagi in lievein regione mentre domani sarà “zona arancione” per via del Rt sopra 1 ormai da diversi giorni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in regione si sono registrati 244.170di positività, 1.724 in più rispetto a ieri, su un totale di 31.943 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,4%. Nelle ultime 24 ore inoltre si registrano altri 23 decessi. La situazione dei contagi nelle provinceno-romagnole: ancora oltre 500a Bologna La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 517, seguita da Modena (261); poi Rimini ...

Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica #ANSA - RaiNews : #COVID19, vertice dei governatori delle #Regioni su nuovo #Dpcm. Da domani tornano in arancione Campania Emilia Rom… - Marilenapas : RT @fanpage: Terapie intensive, la situazione di oggi, #20febbraio - fanpage : Terapie intensive, la situazione di oggi, #20febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Emilia

...GiuliaRomagna Abruzzo Toscana IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading... Veneto Brusco ritorno ad un alto numero di contagi giornalieri in Veneto, che registra 1.244 casi di positività alin ...Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il- 19, con un aumento ... I dati delle Regioni- Romagna Resta alto l'aumento giornaliero di nuovi casi di Coronavirus ...Ieri i nuovi casi erano 874 su 9.141 tamponi. Emilia Romagna – Sono 1.724 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 ...Il governatore: «E’ il risultato delle migliaia di persone in strada senza controlli. I vaccini li acquisteremo direttamente senza fare propaganda sgangherata». Zaia toccato: «Da noi è trasparenza non ...