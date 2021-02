Covid | il G7 stanzierà 7 | 5 miliardi di dollari per garantire il vaccino alle nazioni povere

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 7,5 iche il G7 ha deciso di stanziare perla fornitura dianti-anche ai paesi più poveri. Il Gruppo dei Sette ha deciso di rispondere positivamente all'appello arrivato dall'Oms e di aiutare il programma Covax destinato a finanziare la fornitura di vaccini utili per sconfiggere il Coronavirus nellein via di sviluppo che da sole non sono in grado di acquistarli. G7: stanziati 7,5 milioni diper ilai paesi poveri Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, ha spiegato che «Senza solidarietà globale non può essere sconfitto» il Coronavirus. Il direttore ha aggiunto che «I vaccini stanno dando una concreta speranza di controllare la pandemia ma abbiamo bisogno che i governi finanzino subito il ...