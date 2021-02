Covid, il G7 stanzia 7,5 miliardi di dollari per i vaccini ai Paesi poveri (Di sabato 20 febbraio 2021) Covid: il G7 stanzia 7,5 miliardi di dollari per i vaccini ai Paesi poveri Il G7 stanzia 7,5 miliardi di dollari per la produzione, la distribuzione e l’inoculazione dei vaccini anti-Covid per i Paesi poveri. La decisione è stata presa durante il vertice online tra i 7 Paesi più industrializzati del pianeta, che ha visto il debutto di Mario Draghi nelle vesti di premier italiano e quello di Joe Biden nel ruolo di presidente Usa. L’importo più imponente arriverà proprio dagli Stati Uniti, che ha deciso di donare 4 miliardi di dollari, mentre l’Ue ha raddoppiato il suo impegno per 1 miliardo con la ... Leggi su tpi (Di sabato 20 febbraio 2021): il G77,5diper iaiIl G77,5diper la produzione, la distribuzione e l’inoculazione deianti-per i. La decisione è stata presa durante il vertice online tra i 7più industrializzati del pianeta, che ha visto il debutto di Mario Draghi nelle vesti di premier italiano e quello di Joe Biden nel ruolo di presidente Usa. L’importo più imponente arriverà proprio dagli Stati Uniti, che ha deciso di donare 4di, mentre l’Ue ha raddoppiato il suo impegno per 1 miliardo con la ...

