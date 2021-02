Covid, il bollettino di oggi: 14.931 nuovi casi e 251 morti, stabili le intensive (Di sabato 20 febbraio 2021) Covid bollettino oggi 20 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 14.931 i nuovi casi di coronavirus riscontrati oggi in Italia su 306.078 tamponi testati in 24 ore, con l’indice di positività che scende al 4,9% dal 5,2% di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 251 morti che portano il totale delle vittime a 95.486 da inizio emergenza. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.063, con un saldo positivo di 4 rispetto a ieri. Oltre 3mila i nuovi casi in Lombardia, 1.724 in Emilia-Romagna, 1.677 in Campania, 1.244 in Veneto. In Puglia 905 nuovi casi e 23 morti, crescono i guariti E’ ancora in ... Leggi su urbanpost (Di sabato 20 febbraio 2021)20 febbraio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 14.931 idi coronavirus riscontratiin Italia su 306.078 tamponi testati in 24 ore, con l’indice di positività che scende al 4,9% dal 5,2% di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 251che portano il totale delle vittime a 95.486 da inizio emergenza. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva sono 2.063, con un saldo positivo di 4 rispetto a ieri. Oltre 3mila iin Lombardia, 1.724 in Emilia-Romagna, 1.677 in Campania, 1.244 in Veneto. In Puglia 905e 23, crescono i guariti E’ ancora in ...

