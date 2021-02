COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: aumentano i contagi in Irpinia (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.141 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 86 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 6, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 15, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 4, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 14, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lauro; – 5, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 11, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.141 tamponi effettuati sono risultate positive al86 persone: – 1, residente nel comune di Altavilla Irpina; – 1, residente nel comune di Andretta; – 6, residenti nel comune di Atripalda; – 4, residenti nel comune di Avella; – 15, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Cassano Irpino; – 1, residente nel comune di Cervinara; – 1, residente nel comune di Cesinali; – 4, residenti nel comune di Contrada; – 1, residente nel comune di Flumeri; – 14, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Lauro; – 5, residenti nel comune di Mercogliano; – 1, residente nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Monteforte Irpino; – 11, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Mugnano del Cardinale; – 2, ...

SkyTG24 : Covid, le notizie di oggi. La curva risale. Nuova ordinanza sui colori delle regioni. LIVE - SkyTG24 : #Covid, le notizie. #Papa: 'Grato a medici e infermieri morti, sono eroi'. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Lombardia, Moratti: 'Vaccini? Per over 80 non c'è da aver fretta'. DIRETTA - giusyeffe : Fa strano cominciare a dover specificare oltre che il giorno anche l’anno, 2021, quando vai a cercare on line il bo… - tamicheA1 : RT @Adnkronos: #Covid #Veneto, oggi 1.244 contagi: bollettino 20 febbraio -