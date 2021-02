Covid | Guido Stagnaro | è morto il papà di Topo Gigio

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ilsi è portato via anche, 96 anni. Milanese d'adozione, ma originario di Sestri Levante,era illetterario di, nonché uno dei pionieri della tivù in ...

E' morto a Milano di, all'età di 96 anni,Stagnaro, papà letterario di 'Topo Gigio'. In 40 anni di carriera e' stato regista, attore, autore teatrale e televisivo e oltre che scrittore e sceneggiatore di oltre ...Ilsi è portato via ancheStagnaro , 96 anni. Milanese d'adozione, ma originario di Sestri Levante, Stagnaro era il papà letterario di Topo Gigio , nonché uno dei pionieri della tivù in ...Milano, 20 febbraio 2021 - "Ma cosa mi dici mai?" è una delle esclamazioni più famose del suo personaggio, ma anche senza dubbio l'affermazione di amara sorpresa: è morto a causa del coronavirus Guido ...Facebook Shares E’ scomparso il papà di Topo Gigio, Guido Stagnaro. Aveva 96 anni ed ha avuto complicazioni da Covid. Sceneggiatore e scrittore, pioniere della Rai in bianco e nero e creatore del pers ...