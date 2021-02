Covid: Fontana, 'grazie a sanitari impegnati oltre le loro forze da un anno' (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Un "grazie" a "tutte le donne e gli uomini da un anno impegnati oltre le proprie forze ed energie nella lotta per la vita". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della Giornata Nazionale del Personale sanitario, che si celebra oggi. "Oggi, questo ringraziamento si concretizza in una campagna vaccinale che ha l'obbiettivo di riportare gli ospedali alla loro straordinaria normalità", aggiunge in un post su Facebook. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Milano, 20 feb. (Adnkronos) - Un "" a "tutte le donne e gli uomini da unle proprieed energie nella lotta per la vita". Lo dice il presidente della Lombardia, Attilio, in occasione della Giornata Nazionale del Personaleo, che si celebra oggi. "Oggi, questo ringraziamento si concretizza in una campagna vaccinale che ha l'obbiettivo di riportare gli ospedali allastraordinaria normalità", aggiunge in un post su Facebook.

