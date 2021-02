Covid Emilia Romagna, oggi 1.724 nuovi casi e 23 morti: il bollettino (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 1.724 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino reso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 23 morti. Da ieri sono stati fatti 31.943 tamponi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,4%. I guariti sono stati 1.489 nelle ultime 24 ore per un totale da inizio epidemia di 198.733 persone. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 244.170 casi di positività. I 23 nuovi decessi sono così distribuiti a livello territoriale: uno nel piacentino; 3 nella provincia di Modena; 6 in provincia di Bologna e 5 a Ferrara. Ancora, 4 in provincia di Ravenna; 1 in provincia di Forlì-Cesena e 3 nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 1.724 icontagi da coronavirus insecondo ilreso noto. Da ieri sono stati registrati altri 23. Da ieri sono stati fatti 31.943 tamponi. La percentuale deipositivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 5,4%. I guariti sono stati 1.489 nelle ultime 24 ore per un totale da inizio epidemia di 198.733 persone. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, insi sono registrati 244.170di positività. I 23decessi sono così distribuiti a livello territoriale: uno nel piacentino; 3 nella provincia di Modena; 6 in provincia di Bologna e 5 a Ferrara. Ancora, 4 in provincia di Ravenna; 1 in provincia di Forlì-Cesena e 3 nel ...

Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - Agenzia_Ansa : Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica #ANSA - RaiNews : #COVID19, vertice dei governatori delle #Regioni su nuovo #Dpcm. Da domani tornano in arancione Campania Emilia Rom… - jhullypeereira : RT @fanpage: Ordine dei Medici: “Chi rifiuta il vaccino incompatibile con la professione” - zazoomblog : Covid in Emilia-Romagna il bollettino di oggi: nuovi casi e ricoveri in leggero calo - #Covid #Emilia-Romagna… -