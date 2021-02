COVID, due pazienti lasciano il “Frangipane” di Ariano Irpino: il punto sui ricoveri (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati: n. 1 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 18 pazienti in Area COVID, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Nella giornata di ieri una 83enne di Padula è stata trasferita dalla Terapia Intensiva alla Medicina COVID (Area COVID). Ieri, inoltre, sono stati dimessi due pazienti ricoverati in Area COVID: si tratta di una 86enne di Flumeri e di un 57enne di Sturno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Presso il P.O. “” dirisultano ricoverati: n. 1( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva; n. 18in Area, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 8 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. Nella giornata di ieri una 83enne di Padula è stata trasferita dalla Terapia Intensiva alla Medicina(Area). Ieri, inoltre, sono stati dimessi duericoverati in Area: si tratta di una 86enne di Flumeri e di un 57enne di Sturno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

