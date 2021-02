Covid, Castellammare di Stabia anticipa il lockdown alle 20 (Di sabato 20 febbraio 2021) lockdown anticipato alle 20, allo stesso orario è disposto lo stop all’asporto, attivita’ didattica in presenza sospesa per tutte le scuole pubbliche. Sono queste le nuove restrizioni introdotto a Castellammare di Stabia (Napoli) dal sindaco Gaetano Cimmino che ha firmato un’ordinanza in vigore da domani fino a domenica 28 febbraio. “Le misure – spiega il primo cittadino – si sono rese necessarie a causa dell’alto numero di contagi che registriamo ancora in citta’. Siamo certi che, con le misure in vigore e con queste nuove restrizioni riusciremo a ridurre la diffusione di questo maledetto virus gia’ nei prossimi giorni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 20 febbraio 2021)to20, allo stesso orario è disposto lo stop all’asporto, attivita’ didattica in presenza sospesa per tutte le scuole pubbliche. Sono queste le nuove restrizioni introdotto adi(Napoli) dal sindaco Gaetano Cimmino che ha firmato un’ordinanza in vigore da domani fino a domenica 28 febbraio. “Le misure – spiega il primo cittadino – si sono rese necessarie a causa dell’alto numero di contagi che registriamo ancora in citta’. Siamo certi che, con le misure in vigore e con queste nuove restrizioni riusciremo a ridurre la diffusione di questo maledetto virus gia’ nei prossimi giorni”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

