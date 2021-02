Covid | Casellati | ' gratitudine perenne Paese per coraggio e sacrificio personale sanitario'

(Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Quando il virus sconosciuto, ci ha spiazzati e, come una gigantesca onda, ha travolto tutti e tutto. Ma questo nemico invisibile e terribile ha trovato di fronte a sé un argine poderoso. Un argine costruito con il dolore, la fatica, la sofferenza. Sostenuto da una forza indomabile, da una straordinaria capacità di resistenza, da una continua e inarrestabile energia creativa". Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta, intervenendo alla prima Giornata nazionale del, socio, socioassistenziale e del volontariato. "L'energia -ha ricordato ancora la seconda carica dello Stato- di chi ha lottato a mani nude contro il virus. Di chi non si è mai tirato indietro. Di chi ha saputo prendersi cura. Di chi ha saputo accompagnare il dolore. Di chi ha ...

... Livia Azzariti ; spetterà poi alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, scoprire la targa commemorativa per i 313 medici e odontoiatri che hanno perso la vita per il. '......personale e aveva destinato alla nostra azienda 25 mila euro a sostegno della lotta contro il, somma tratta dal ricavato di iniziative di solidarietà promosse dalla stessa presidente".Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, intervenendo alla prima Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. "L'energia ...ROMA - Ci celebra oggi la prima Giornata Nazionale dei Camici Bianchi, istituita per onorare il grande lavoro, impegno e sacrificio del personale medico e sanitario nel corso della pandemia da coronav ...