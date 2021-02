Covid, Casellati gratitudine perenne al personale sanitario (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - "Con grande piacere ho accolto l'invito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici di celebrare la Prima Giornata Nazionale dei Camici bianchi. Una iniziativa che ci vede qui riuniti a ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA - "Con grande piacere ho accolto l'invito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici di celebrare la Prima Giornata Nazionale dei Camici bianchi. Una iniziativa che ci vede qui riuniti a ...

Giornaleditalia : Covid, Casellati: senza salute non c'è ripresa economica - beneventoapp : Covid: Casellati, ‘camici bianchi nostra prima linea di difesa, esempio di un’Italia coraggiosa’: Palermo, 20 feb.… - GBZMB : Meno male che la #Casellati ci illumina con le sue perle di saggezza, perché noi da soli non vi saremmo mai arrivat… - COVIDbot_ITA : RT @SenatoStampa: #20febbraio. Intervento @Pres_Casellati a cerimonia @FNOMCeO per 1a #GiornataDeiCamiciBianchi. Con @Roberto_Fico @robers… - alexmanuel20189 : RT @SenatoStampa: #20febbraio. Intervento @Pres_Casellati a cerimonia @FNOMCeO per 1a #GiornataDeiCamiciBianchi. Con @Roberto_Fico @robers… -