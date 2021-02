Covid | Casellati “gratitudine perenne al personale sanitario”

(Di sabato 20 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con grande piacere ho accolto l’invito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici di celebrare la Prima Giornata Nazionale dei Camici bianchi. Una iniziativa che ci vede qui riuniti a condividere non soltanto una riflessione, ma emozioni e sentimenti comuni. Emozioni e sentimenti che hanno agitato i nostri cuori e le nostre menti nei primi mesi della pandemia. Quando il virus sconosciuto, ci ha spiazzati e, come una gigantesca onda, ha travolto tutti e tutto”. Così la presidente del Senato, Elisabetta, alla cerimonia organizzata dalla FNOMCeO in occasione della Prima Giornata dei Camici Bianchi, nella sede romana dell’Associazione. Seguirà la scopertura, da parte del Presidente, di una targa in memoria dei medici scomparsi per-19.“Ma questo nemico invisibile e terribile ha trovato ...

