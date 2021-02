Covid: Bonetti, ‘grazie a tutti operatori sanitari per loro abnegazione e sacrificio’ (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Oggi celebriamo la prima Giornata Nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato. è il giorno della gratitudine e della consapevolezza”. Lo scrive la ministra Elena Bonetti su Fb. “Per il ruolo della scienza nel benessere della nostra comunità e perché questo sapere ogni giorno si fa servizio nei volti di tanti nostri concittadini, donne e uomini che hanno scelto di prendersi cura della vita, la nostra vita. è un giorno per ringraziare di tanta abnegazione e per ricordare chi ci ha lasciato”. “La pandemia ci ha dolorosamente insegnato che le parole umanità, scienza, cura, ci sono necessarie per vivere. A tutti gli operatori sanitari e della cura il nostro grazie”. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Oggi celebriamo la prima Giornata Nazionale del personaleo, socioo, socioassistenziale e del volontariato. è il giorno della gratitudine e della consapevolezza”. Lo scrive la ministra Elenasu Fb. “Per il ruolo della scienza nel benessere della nostra comunità e perché questo sapere ogni giorno si fa servizio nei volti di tanti nostri concittadini, donne e uomini che hanno scelto di prendersi cura della vita, la nostra vita. è un giorno per ringraziare di tantae per ricordare chi ci ha lasciato”. “La pandemia ci ha dosamente insegnato che le parole umanità, scienza, cura, ci sono necessarie per vivere. Aglie della cura il nostro grazie”. L'articolo ...

