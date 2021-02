Covid: Bernini, 'lockdown nazionale sarebbe colpo micidiale per economia' (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “A un anno esatto dalla scoperta a Codogno del 'paziente zero' si torna a parlare della possibilità di un lockdown nazionale che darebbe un colpo micidiale all'economia nazionale. Il premier Draghi ha assicurato che non si ripeterà la deprecabile politica delle restrizioni last minute, come avvenuto nel periodo di Natale e poi in occasione della mancata riapertura della stagione sciistica. Alle imprese servono certezze, non annunci intempestivi o contraddittori, e all'Italia serve un'operazione di verità sui ritardi registrati nei settori cruciali dei tamponi, del tracciamento, del sequenziamento, delle terapie intensive e della medicina territoriale. Un bilancio scomodo ma inevitabile se si vogliono scongiurare nuovi potenziali errori". Lo afferma Anna ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - “A un anno esatto dalla scoperta a Codogno del 'paziente zero' si torna a parlare della possibilità di unche darebbe unall'. Il premier Draghi ha assicurato che non si ripeterà la deprecabile politica delle restrizioni last minute, come avvenuto nel periodo di Natale e poi in occasione della mancata riapertura della stagione sciistica. Alle imprese servono certezze, non annunci intempestivi o contraddittori, e all'Italia serve un'operazione di verità sui ritardi registrati nei settori cruciali dei tamponi, del tracciamento, del sequenziamento, delle terapie intensive e della medicina territoriale. Un bilancio scomodo ma inevitabile se si vogliono scongiurare nuovi potenziali errori". Lo afferma Anna ...

