Covid a Napoli, un anziano su quattro ha chiesto il vaccino a domicilio: nessuna risposta (Di domenica 21 febbraio 2021) Un anziano su quattro a Napoli ha chiesto di vaccinarsi a casa. Ma nessuno, tra gli ottomila che hanno dichiarato di essere impossibilitati a spostarsi, è stato ancora contattato dalla Asl.... Leggi su ilmattino (Di domenica 21 febbraio 2021) Unsuhadi vaccinarsi a casa. Ma nessuno, tra gli ottomila che hanno dichiarato di essere impossibilitati a spostarsi, è stato ancora contattato dalla Asl....

chetempochefa : “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci… - Agenzia_Ansa : A Napoli troppa folla, transenne sul lungomare. Nuovo balzo dei positivi in Veneto, due zone rosse nel Lazio. E a P… - fanpage : Il post shock dell'imprenditore contro #LilianaSegre - dox76 : RT @chetempochefa: “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol a… - PaoloIvanoCucce : RT @chetempochefa: “Bisogna essere d'esempio e, anche se è dura, non si può mollare. Il covid mi ha tolto anche la gamba con cui feci gol a… -