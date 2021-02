Notiziedi_it : Covid, a Castellammare boom di contagi: salgono al ritmo di cento al giorno - StabiaAmore : RT @di_stabia: “Lockdown” alle ore 20; attività didattica sospesa per le scuole pubbliche; villa comunale chiusa; negozi aperti fino alle 1… - Notiziedi_it : Covid a Castellammare di Stabia, il sindaco ordina il “lockdown” - lightmoon972 : RT @NapoliToday: #Cronaca Covid a Castellammare di Stabia, il sindaco ordina il 'lockdown' - positanonews : #Copertina #Covid Castellammare, lunghe code alle antiche Terme per il tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Castellammare

Queste le principali misure contenute nella nuova ordinanza del sindaco didi Stabia, Misure restrittive, da sabato 20 a domenica 28 febbraio 2021, ' che si sono rese necessarie a causa ...di Stabia . Come era già accaduto alla vigilia della partita con l 'Avellino , la Juve ... ha evidenziato una positività al- 19 . Il tesserato è in isolamento fiduciario. Il club ...Come ormai noto, dunque, gli abitanti di Castellammare di Stabia potranno uscire di casa solamente per motivi di lavoro, salute o estrema urgenza/necessità (con autocertificazione). Resteranno aperte ...Coronavirus, variante inglese incontrollabile: lockdown a Carpineto e Colleferro. L'ordinanza del Presidente Regionale e cosa succede nel Lazio ...