Covid | 14 931 casi e 251 morti | il bollettino del 20 febbraio 2021

(Di sabato 20 febbraio 2021)Italia,oggi 20, contagi, guariti Ultime 24 ore Nuovi: 14.931 Decessi: 251 Tamponi effettuati: 306.078 Terapie intensive: +4 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 384.623totali: 2.795.796 Decessi: 95.486 Guariti: 2.315.687 Secondo ildi oggi, sabato 20, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.931 i nuovi, contro i 15.479 di ieri, e 251 i(ieri erano stati 353), a fronte di 306.078 tamponi effettuati (ieri erano stati 297.128). Il tasso di positività scende al 4,87% rispetto al 5,2 per cento di ieri. Le persone attualmente positive al ...

PaolaTacconi : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, 14.931 casi su 306mila test: tasso di positività in lieve calo. Altri 251 morti - tranellio : RT @FQLive: #ULTIMORA Covid, 14.931 casi su 306mila test: tasso di positività in lieve calo. Altri 251 morti - peppesava : RT @Ragusanews: Covid Italia, 20 febbraio: 14.931 nuovi casi e 251 morti - fisco24_info : Covid Italia oggi, 14.931 contagi e 251 morti: bollettino 20 febbraio: Nelle ultime 24 ore eseguiti 306.078 tamponi… - Ragusanews : Covid Italia, 20 febbraio: 14.931 nuovi casi e 251 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 931

Sono 14.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 2.795.796 il numero di persone che ... 12.488 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno ...Mattarella: 'Necessaria un'azione coraggiosa per ricucire quel che si è lacerato'. Si riuniscono oggi i presidenti di regione per decreto in scadenza il 5 marzo. Il 25 febbraio scade il divieto di ...Roma, 20 feb. (askanews) - Sono 14.931 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Italia. Secondo quanto riferisce il ministero della Salute risultano, invece, 251 i nuovi decessi.Coronavirus in Italia, il bollettino di sabato 20 febbraio del Ministero della Salute: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 14.931 su 306.078 tamponi (ieri erano stati 15.479 su ...