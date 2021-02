Courtney Love molestata sul set | “Per questo ho smesso di recitare”

(Di sabato 20 febbraio 2021) Un racconto, quello disul set, che spiega tante cose. La vedova di Kurt Cobain si è lasciata andare in un lungo sfogo postato su Instagram in cui ripercorre la sua carriera di attrice. Oltre al percorso musicale con le Hole, infatti,è stata anche una diva del cinema.sul set L’ultima prova da attrice dirisale al 2018, quando ha recitato per il film Jeremiah Terminator LeRoy di Justin Kelly. Prima di diventare una rockstar ha debuttato al cinema nel film Sid & Nancy di Alex Cox in cui ha indossato i panni di Gretchen. Oltre al cinema, del resto,ha recitato anche in importanti serie TV ...

Forte di una nomination ai Golden Globe per The People vs. Larry Flynt,ripensa al suo passato di attrice ammettendo che le manca, ma rivela che una serie di denunce di #MeToo sono state la causa della sua uscita di scena dal settore . "Senza dubbio a volte ...... con a supporto un Edward Norton alle prime esperienze d'attore e l'icona del grunge - rock. Nomination all'Oscar per la regia e per il miglior attore protagonista. Larry Flynt - Oltre ...20 feb 2021 - La confessione dell'ex frontwoman delle Hole sui social: "Forse nella mia prossima vita sarò più forte e in grado di sopportare una cosa del genere".Kurt Cobain non si dimentica. Dai R.E.M. a Brunori Sas abbiamo selezionato i migliori ricordi in note per il giorno del suo compleanno ...