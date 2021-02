Cortometraggio sulla Pandemia | Iannelli nelle vesti di Pulcinella FOTO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – L’artista Angelo, noto come Ambasciatore del Sorriso, ritorna, oltre che con il nuovo capolavoro letterario sul corso della, con un nuovoimportante, tratto dal libro “Seconda Ondata: Rabbia e Confusione”, per donare speranza e sorrisi a tutte le persone. Dopo il costante impegno durante la prima ondata pandemica, il giullare del Sorriso, Angelo, ha pensato anche all’idea di undenso di emozioni positive per mettere in grande risalto la speranza, partendo dalla città di Napoli, dovein mascherina con il suo burattino “Gennarino” è riuscito a far vedere l’altra faccia dellache ci siamo dimenticati come il Sorriso e la Speranza ...