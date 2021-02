Coronavirus, variante inglese alle porte di Roma: Colleferro e Carpineto zona rossa (Di sabato 20 febbraio 2021) Allarme variante inglese del Coronavirus. Dopo Rocca Gorga altri due Comuni del Lazio diventano zona rossa: Colleferro e Carpineto Romano. Lo rende noto la Regione Lazio con il Presidente della ... Leggi su romatoday (Di sabato 20 febbraio 2021) Allarmedel. Dopo Rocca Gorga altri due Comuni del Lazio diventanono. Lo rende noto la Regione Lazio con il Presidente della ...

MediasetTgcom24 : Giappone conferma nuova variante: 'Forse più contagiosa' #coronavirus - repubblica : Coronavirus Roma, allarme variante inglese: chiusa una scuola a Garbatella: Dopo il caso della Carotenuto di Acilia… - RobertoBurioni : sfuggano ai vaccini più potenti. Non è detto che una variante resistente al vaccino possa comparire, pensate solo a… - infoitinterno : Coronavirus: in Abruzzo il primo morto per la variante brasiliana, era stato in Umbria - ninda1952 : RT @ProvinciaBZ: In vigore sin d'ora l'#ordinanza presidenziale pubblicata oggi (20 febbraio). Regole più restrittive per i Comuni nei qual… -