Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 febbraio: 474 nuovi casi, 18 i morti (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 474 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia.Sono 474 i nuovi contagi da Coronavirus in Sicilia secondo gli ultimi dati resi noti dalla Protezione Civile. Da ieri sono stati registrati altri 18 morti. I tamponi effettuati da ieri sono stati 23.307. 2.119 i dimessi o guariti. In totale, in Sicilia, risultano ad oggi 29.906 positivi: 862 ricoverati in regime ordinario e 145 in terapia intensiva.Attuali positivi: 29.906 (-1.663)Deceduti: 3.981 (+18)Dimessi/guariti: 114.692 (+2.119)Ricoverati totali: 1.007 (-27)Ricoverati in terapia intensiva: 145 (-5)Totale casi: 148.579 (+474)Tamponi: 2.252.267 (+23.307) –> si contano anche i tamponi rapidi

