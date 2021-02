Coronavirus Sicilia, 474 nuovi positivi e 18 morti (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 474 i nuovi positivi covid19 che si registrano oggi in Sicilia con 23.307 tamponi processati e una incidenza ferma al 2,1%. La regione resta stabilmente all undicesimo posto nel numero dei nuovi ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 febbraio 2021) Sono 474 icovid19 che si registrano oggi incon 23.307 tamponi processati e una incidenza ferma al 2,1%. La regione resta stabilmente all undicesimo posto nel numero dei...

