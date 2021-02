Coronavirus, per Zaia i vaccini sono ancora pochi: «A questi ritmi finiremo tra quattro anni» (Di sabato 20 febbraio 2021) I vaccini contro il Coronavirus dati all’Italia non sono sufficienti, e con questi ritmi il Paese «terminerà la campagna in tre-quattro anni», non prima. A dirlo è Luca Zaia, la cui Regione, il Veneto, è per ora in zona gialla. Secondo il governatore i prossimi mesi saranno cruciali per trattare con l’Europa e con il mondo. Le speranze sono tutte per Mario Draghi e il suo governo: ha tutte le potenzialità per rilanciare l’economia e l’occupazione e fare in modo che l’Italia sui vaccini possa correre molto di più». Tra le priorità del governatore, l’introduzione di un passaporto vaccinale. «sono stato il primo in Europa a parlarne e mi hanno tirato le pietre, ma ora tutti mi danno ragione», ha ... Leggi su open.online (Di sabato 20 febbraio 2021) Icontro ildati all’Italia nonsufficienti, e conil Paese «terminerà la campagna in tre-», non prima. A dirlo è Luca, la cui Regione, il Veneto, è per ora in zona gialla. Secondo il governatore i prossimi mesi saranno cruciali per trattare con l’Europa e con il mondo. Le speranzetutte per Mario Draghi e il suo governo: ha tutte le potenzialità per rilanciare l’economia e l’occupazione e fare in modo che l’Italia suipossa correre molto di più». Tra le priorità del governatore, l’introduzione di un passaporto vaccinale. «stato il primo in Europa a parlarne e mi hanno tirato le pietre, ma ora tutti mi danno ragione», ha ...

