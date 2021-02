Coronavirus oggi Italia: il bollettino Covid. Dati del 20 febbraio regione per regione (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 febbraio 2021 - Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia , con gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 202021 - Nuovosull'epidemia dain, con gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi, attualmente positivi, morti, guariti e terapie ...

Agenzia_Ansa : Sono 15.479 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 353. #ANSA - fanpage : Oggi #20febbraio è la giornata dei camici bianchi in memoria dei 326 medici morti per fermare il virus - PE_Italia : ??Oggi è Giornata Mondiale per la Giustizia Sociale. Il coronavirus ha colpito le fasce più vulnerabili, scopri cosa… - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #COVID?19 - IBezdomnyj : RT @valy_s: #Covid19 In #Lazio diminuiscono ricoveri, terapie intensive e contagi.. ma non conta più il SSN.. Ora si chiudono comuni, con #… -