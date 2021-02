Coronavirus, nel mondo somministrate oltre 200 milioni di dosi di vaccino (Di sabato 20 febbraio 2021) oltre 200 milioni di dosi di vaccino anti Covid sono state somministrate in almeno 107 Paesi o territori, secondo i dati elaborati dall'Agence France Presse partendo da fonti ufficiali. Il 45% circa delle somministrazioni riguarda i Paesi del G7, che contano insieme circa il 10% della popolazione mondiale e i cui leader si sono impegnati ieri ad una più equa ripartizione dei vaccini con le nazioni meno sviluppate.Stati Unitioltre 59 milioni di dosi di vaccino Covid-19 sono state somministrate negli Stati Uniti, secondo i dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Sono state somministrate 59 milioni di dosi, circa il 76% ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 20 febbraio 2021)200didianti Covid sono statein almeno 107 Paesi o territori, secondo i dati elaborati dall'Agence France Presse partendo da fonti ufficiali. Il 45% circa delle somministrazioni riguarda i Paesi del G7, che contano insieme circa il 10% della popolazione mondiale e i cui leader si sono impegnati ieri ad una più equa ripartizione dei vaccini con le nazioni meno sviluppate.Stati Uniti59didiCovid-19 sono statenegli Stati Uniti, secondo i dati pubblicati dai Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie. Sono state59di, circa il 76% ...

