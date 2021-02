Coronavirus | meno contagi e meno morti Ma l’Italia si prepara a diventare tutta zona arancione

(Di sabato 20 febbraio 2021)da, mentre si profilano nuove misure per contrastare la diffusione della variante inglese e si discute l’ipotesi di unanazionale. Sono 14.931 i test positivi alregistrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 15.479. Le vittime sono state invece 251, ieri erano state 353. Sono stati 306.78 i test (molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri i test erano stati 297.128. Il tasso di positività è del 4,8%, mentre ieri era stato del 5,2% (quindi c’è un calo dello 0,4% in 24 ore). Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un aumento di quattro unità ...

Sono 14.931 i nuovi casi diaccertati nel nostro Paese, su 306mila test complessivi tra antigenici e molecolari . ... sono 106 inrispetto a ieri, al netto dei nuovi ingressi e dei ...... la Provincia autonoma di Trento e la regione Valle d'Aosta pur riportando un numero... Valle d'Aosta Sono 4 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta: il totale ...L’Iss: l’85 per cento dei casi Covid da inizio pandemia è avvenuto in 10 regioni L'85% dei casi diagnosticati in Italia da inizio pandemia sono stati diagnosticati in 10 regioni: Lombardia, Veneto, Em ...Sono 2.063 le persone ricoverate in terapia intensive in Italia per il Covid-19, con un aumento di 4 unità nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Sono stati 306.78 i test (molecolari e antigenici) ...