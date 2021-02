Coronavirus, l’ordinanza del Ministro Speranza: nuove zone rosse e arancioni a partire da domani (Di sabato 20 febbraio 2021) Una nuova ordinanza del Ministro della Salute, Speranza, mirata a contenere il Coronavirus: zone rosse e arancioni a partire da domani, 21 Febbraio, cosa cambia In arrivo la nuova ordinanza contro il Coronavirus: firma attesa in giornata, nuove zone rosse (fonte getty)nuove zone rosse contro il Coronavirus in arrivo a partire da domani: sarebbe questa la decisione presa dal Governo con l’ordinanza che il Ministro della Salute, Speranza, avrebbe firmato ieri. Il monitoraggio della curva dei contagi, soprattutto in alcune regioni ... Leggi su altranotizia (Di sabato 20 febbraio 2021) Una nuova ordinanza deldella Salute,, mirata a contenere ilda, 21 Febbraio, cosa cambia In arrivo la nuova ordinanza contro il: firma attesa in giornata,(fonte getty)contro ilin arrivo ada: sarebbe questa la decisione presa dal Governo conche ildella Salute,, avrebbe firmato ieri. Il monitoraggio della curva dei contagi, soprattutto in alcune regioni ...

comunevenezia : ?? #Coronavirus #Ordinanze ?? Covid-19: firmata un'ordinanza per regolare l'accesso in determinate aree della Città… - RegLombardia : ?? Ordinanza regionale n. 701 del 16 febbraio 2021 Zona rossa, dal 17 al 24 febbraio, per i comuni di Bollate, Castr… - lucaminelli : RT @ComunediSanLeo: ???? ?? L’Emilia Romagna torna ad essere ARANCIONE dal 21 febbraio. ???? ?? Lo stabilisce la nuova ordinanza che firmerà il m… - ComunediSanLeo : ???? ?? L’Emilia Romagna torna ad essere ARANCIONE dal 21 febbraio. ???? ?? Lo stabilisce la nuova ordinanza che firmerà… - Vafankulu_Euru : RT @LaTiger1: -

