Coronavirus Lazio, il bollettino di oggi: diminuiscono casi, decessi e terapie intensive (Di sabato 20 febbraio 2021) D’Amato: “oggi su oltre 12 mila tamponi nel Lazio (+202) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 921 casi positivi (-69), 32 i decessi (-6) e +1.051 i guariti. diminuiscono i casi, i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. I casi a Roma città scendono sotto quota 400”. Leggi anche: Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 150 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) D’Amato: “su oltre 12 mila tamponi nel(+202) e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, si registrano 921positivi (-69), 32 i(-6) e +1.051 i guariti., i, i ricoveri e le. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende sotto al 3%. Ia Roma città scendono sotto quota 400”. Leggi anche: Mini zone rosse in Provincia di Roma: 2 Comuni ‘isolati’ per 14 giorni, allarme variante inglese La situazione nelle Asl Nella Asl Roma 1 sono 150 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un ...

