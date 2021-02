Coronavirus in Toscana, 953 nuovi casi e 15 decessi (Di sabato 20 febbraio 2021) Il bollettino di sabato 20 febbraio. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 893 (21 in più rispetto a ieri), 147 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri) Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 20 febbraio 2021) Il bollettino di sabato 20 febbraio. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 893 (21 in più rispetto a ieri), 147 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri)

